Дворы без машин, детские площадки на крышах. Вот каким будет новый квартал МАПИДа у МКАД

Источник материала: Tut.by

Минский райисполком выставил на общественное обсуждение проект застройки квартала « Солнечный », который будет создавать МАПИД за «Экспобелом». Смотрите, как будет выглядеть этот район с домами на электричестве.





Участок под застройку МАПИДа находится напротив нынешнего малоэтажного массива «Солнечный», который строила связанная с «Арэсой-Сервис» компания. Он имеет примерно такие границы:

Тут планируют построить семиэтажки, пятиэтажки и таунхаусы. На первых этажах многоквартирных домов предполагаются объекты оказания услуг. Выглядеть квартал должен так:

















Тут должны быть дворы без машин, а также детские площадки на эксплуатируемых крышах стилобата. Запроектированы также школа и детский сад на 140 мест.









Предполагается, что в квартале будет 1178 квартир для 2,4 тысячи человек. В районе будет 1228 парковочных мест (1070 — в крытых гаражах, 158 — на наземных паркингах).

Отопление и горячее водоснабжение в квартале будет обеспечиваться за счет электроэнергии. Предполагается, что в связи с запуском АЭС по цене это будет реальной альтернативой газу. Строительство разделено на 23 очереди. Школу и сад будут строить в 22-й очереди.

Ранее предполагалось, что большинство квартир здесь будет продаваться по коммерческим ценам, а доля жилья для нуждающихся составит около 10%.

Презентация проекта пройдет 24 марта, в 16.00, в здании Боровлянского сельского дома культуры по адресу: Минский район, аг. Лесной, 2А. Общественное обсуждение продлится до 3 апреля 2020 года.