Жительница Орши лишилась 400 рублей после переписки в соцсети: повелась на «акцию» банка

Источник материала: Tut.by

Жительница Орши после переписки в соцсети потеряла более 400 рублей. Деньги выманили под предлогом, что один из банков проводит акцию — дарит пенсионерам по 150 рублей. Подробности сообщает милиция региона.

Пенсионерка из Орши получила сообщение со страницы своей «знакомой». Та рассказала ей, что «Беларусбанк» проводит акцию среди пенсионеров и «раздает» по 150 рублей.

«Подруга» научила, как получить подарок: нужно всего лишь сообщить реквизиты банковской карты. Пенсионерка сомневалась, стоит ли их передавать, однако ей были нужны деньги, и это обстоятельство пересилило здравый смысл.

Женщина отправила данные карты. Затем пошла в банкомат посмотреть, перевели ли ей 150 рублей.

На счету не только не было «подарка» — кто-то снял и весь остаток: более 400 рублей.

В банке женщине разъяснили, что никаких акций они не проводят и что она стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.