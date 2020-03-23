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Финальная серия Кубка Президента стартует на день позже
23.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Федерация хоккея Беларуси изменила дату проведения финала плей-офф экстралиги сезона-2019/20. Главные игры переносятся с 26 марта на 27 марта. Такое решение принятно в связи с маленькой разбежкой между полуфинальными играми.
– После напряженных полуфинальных противостояний спортсмены смогут восстановить организм и укрепить иммунитет, –
Соответствующие изменения были внесены в календарь соревнований с согласия всех команд-участниц розыгрыша.
Расписание финальной серии Кубка Президента выглядит так:
27 марта. 20:00. «Юность» – «Неман/Шахтер»
28 марта. 19:00. «Юность» – «Неман/Шахтер»
31 марта. 19:30. «Шахтер»/»Неман» – Юность»
1 апреля. 19:30. «Шахтер/»Неман» – «Юность»
3 апреля. 19:00. «Юность» – «Шахтер»/»Неман»
5 апреля. 13:00. «Шахтер»/»Неман» – «Юность»
7 апреля. 19:30. «Юность» – «Шахтер»/»Неман»
Первый финалист уже известен: им стала минская «Юность».
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Федерация хоккея Беларуси изменила дату проведения финала плей-офф экстралиги сезона-2019/20. Главные игры переносятся с 26 марта на 27 марта. Такое решение принятно в...
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