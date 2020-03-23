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Финальная серия Кубка Президента стартует на день позже

23.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Финальная серия Кубка Президента стартует на день позже

Федерация хоккея Беларуси изменила дату проведения финала плей-офф экстралиги сезона-2019/20. Главные игры переносятся с 26 марта на 27 марта. Такое решение принятно в связи с маленькой разбежкой между полуфинальными играми.

– После напряженных полуфинальных противостояний спортсмены смогут восстановить организм и укрепить иммунитет, – сообщается на официальном сайте Федерации.

Соответствующие изменения были внесены в календарь соревнований с согласия всех команд-участниц розыгрыша.

Финальная серия Кубка Президента стартует на день позже

Расписание финальной серии Кубка Президента выглядит так:

27 марта. 20:00. «Юность» – «Неман/Шахтер»

28 марта. 19:00. «Юность» – «Неман/Шахтер»

31 марта. 19:30. «Шахтер»/»Неман» – Юность»

1 апреля. 19:30. «Шахтер/»Неман» – «Юность»

3 апреля. 19:00. «Юность» – «Шахтер»/»Неман»

5 апреля. 13:00. «Шахтер»/»Неман» – «Юность»

7 апреля. 19:30. «Юность» – «Шахтер»/»Неман»

Первый финалист уже известен: им стала минская «Юность». Второй финалист определится в Гродно. 24 марта «Неман» и «Шахтер» сойдутся в решающей схватке. Сейчас у команд в серии ничья – 3:3. Кто станет вторым финалистом, узнаем уже скоро.

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Федерация хоккея Беларуси изменила дату проведения финала плей-офф экстралиги сезона-2019/20. Главные игры переносятся с 26 марта на 27 марта. Такое решение принятно в...
 
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