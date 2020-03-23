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Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области уже заготовили около полутора тысяч тонн березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почти вся продукция сразу идет на реализацию: активно приобретает местное население.
Часть сока направляется на перерабатывающие заводы.
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Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока
Новости Беларуси. В Минской области уже заготовили около полутора тысяч тонн березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Почти вся продукция сразу...
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