Необходимо, чтобы дерево было не менее 20 см в диаметре. Рассказываем особенности заготовки берёзового сока

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области уже заготовили около полутора тысяч тонн березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Почти вся продукция сразу идет на реализацию: активно приобретает местное население.

Как хранить берёзовый сок. 2 совета

Часть сока направляется на перерабатывающие заводы.

О качестве березового нектара и правилах сбора в видеоматериале Анастасии Кончиц.

















Читайте также:

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок