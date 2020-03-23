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В Бресте ДТП с участием «маршрутки». Пострадавших нет

23.03.2020 21:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла около 17:00 часов на улице Сябровская с участием автомобилей «Мазда» и «Пежо», за рулем которых находились водители, 1975 года рождения.

В Бресте ДТП с участием «маршрутки». Пострадавших нет

В Бресте ДТП с участием «маршрутки». Пострадавших нет

В Бресте ДТП с участием «маршрутки». Пострадавших нет

В Бресте ДТП с участием «маршрутки». Пострадавших нет

В Бресте ДТП с участием «маршрутки». Пострадавших нет


В результате столкновения пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

 
 
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  Авария произошла около 17:00 часов на улице Сябровская с участием автомобилей «Мазда» и «Пежо», за рулем которых находились водители, 1975 года рождения. В...
 
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