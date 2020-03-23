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В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу. Посмотрите, как отреагировал инспектор ГАИ

23.03.2020 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу и едва не попал под колеса автомобиля. Посмотрите, как отреагировал сотрудник ГАИ, наблюдавший за дорожной обстановкой.

Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент произошел 20 марта, около 18.00, на улице Буденного. На записи видно, как инспектор заметил приближающегося к дороге мальчика, который убегал, судя по всему, от родителей. Он мгновенно отстегнул ремень безопасности, выскочил на дорогу и остановил транспорт, пишет AUTO.TUT.BY


В милиции в очередной раз напомнили о необходимости быть предельно внимательными к своим детям на улице. Особенно когда те находятся вблизи проезжей части.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу и едва не попал под колеса автомобиля. Посмотрите, как отреагировал сотрудник ГАИ, наблюдавший за дорожной обстановкой.
 
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В Гродно ребенок внезапно выбежал на дорогу. Посмотрите, как отреагировал инспектор ГАИ
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