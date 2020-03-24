«Спрос вырос в полтора раза». Что скупают белорусы в магазинах техники и дают ли товар в рассрочку

Источник материала: Виртуальный Брест

Доллар и евро продолжают расти, а вместе с ними — и цены на импорт. Белорусы спешат купить необходимую технику сейчас, пока на складах еще есть товар из старых завозов. Торговые сети отмечают повышенный спрос на многие товары. FINANCE.TUT.BY узнал, какую технику скупают люди и можно ли сейчас приобрести товары в рассрочку и кредит.

Фото Максима Пушкина, TUT.BY

В магазинах техники подтверждают — спрос на их товары действительно вырос. Однако проблем с поставками товара ни на склады, ни в магазины из-за этого нет.

— Продажи увеличились на предыдущей неделе, — рассказывают в сети магазинов бытовой техники «5 элемент». — В основном повышенный спрос наблюдался на товары длительного использования — телевизоры, холодильники, стиральные машины, встроенную технику.

По словам представителей торговой сети, товаров сейчас хватает. Однако на днях нам присылали фотографии пустых полок в одном из магазинов «5 элемент».

— Задержки с пополнением розничных магазинов были связаны с внутренним процессом компании — мы переезжали на новый склад, — пояснили в сети. — Вчера переезд закончился, магазины пополняются товаром как положено.

В торговой сети отмечают, что сейчас, как и обычно, крупные и дорогостоящие товары белорусы предпочитают приобретать в рассрочку.

Фото Максима Пушкина, TUT.BY

— Расходы по рассрочке компания берет на себя, то есть оплачивает за покупателя. Ресурс этих компенсаций конечен. Сейчас мы регулируем количество товаров, продаваемых в рассрочку, — пояснили в сети. — Купить товары в другие виды кредитов можно без проблем. Условия других акций в течение всего периода повышенных продаж не менялись. Мы продаем и продавали акционные товары на заявленных условиях. Некоторые позиции закончились, что естественно в период повышенного спроса.

В компании отметили, что цены на некоторые товары действительно подросли. Однако нельзя сказать, что что-то конкретное сильно подорожало.

Фото Максима Пушкина, TUT.BY

— Стоимость товаров изменяется только по необходимости — в связи с изменением цен поставщиков и курса валют, — прокомментировали в торговой сети. — С разными поставщиками ситуация разная.

Сейчас на сайте «5 элемент» размещено сообщение, что колл-центр сейчас перегружен, клиентам рекомендуют оформлять заказы на сайте. При этом среднее время обработки заказов составляет 3 часа.





Выросло количество покупателей не только в офлайновых, но и в интернет-магазинах.

— Сейчас нагрузка примерно в полтора раза выше обычной, — рассказывают представители онлайн-гипермаркета «21 век». — Большим спросом пользуется крупная бытовая техника, электроника, товары долговременного пользования — холодильники, стиральные машины, телевизоры.

В магазине заверяют, что в данный момент их склады в состоянии удовлетворить спрос. Те позиции, которые заканчиваются, стараются быстро заменять.

Фото Максима Пушкина, TUT.BY

— Конечно, есть позиции, которых уже нет на складе, но мы стараемся быстро реагировать и обновлять его. Где-то могут быть задержки в связи с пересчетом закупочных цен поставщиками, но они временные.

По поводу подорожания некоторых товаров в онлайн-гипермаркете говорят, что цены растут соразмерно удорожанию их закупочной стоимости.

— Но мы держимся в рамках рынка. Цены на поставки формируются индивидуально в зависимости от страны-поставщика и валюты, на которой они фиксируются. Поэтому нельзя сказать, что все товары подорожали на какую-то общую цифру, ее нет. Где-то подорожание может быть 4%, где-то 10% и так далее, — рассказывают в онлайн-гипермаркете.

Изменились здесь и условия кредитования. Но это не потому, что так решили продавцы.

— В связи с изменением расчетных величин стандартного риска банки изменили условия потребительского кредитования. Соответственно, мы тоже изменили соотношение сроков и размера первоначального взноса, — продолжают представители онлайн-гипермаркета. — То есть где-то увеличился первоначальный взнос и сократился срок. Тем не менее очередь заявок растет.

Как изменились цены на компьютеры в марте в одном из интернет-магазинов

В одном из интернет-магазинов по продаже компьютеров и периферийных устройств рассказали, что импортеры начали повышать цены после падения рубля 9 марта. С этого времени было несколько этапов роста цен.

— Сегодня многие поставщики техники снова подняли цены, — рассказывает владелец интернет-магазина. — Цены на сайте у нас обновляются механически. Вчера вечером на сайте обновили вручную цены, а сегодня многие поставщики подняли цены на 14,5%. Причем на старый товар, который был на складе, его переоценили и подняли цены.

Владелец интернет-магазина приводит пример, как выросли цены на две модели ноутбука с 2 марта. К примеру, ноутбук Dell Inspiron 3583−2877 2 марта стоил 1625 рублей (цены указаны с округлением до рублей), 13 марта — 1704 рубля, 23 марта — 1858 рублей. Ноутбук HP OMEN 6WK99EA 2 марта стоил 4156 рублей, 13 марта — 4386 рублей, а 23 марта — 5096 рублей. То есть стоимость второго ноутбука с начала марта выросла на 940 рублей.