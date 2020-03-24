Родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку в США

Источник материала: ОНТ

В Фуке (Арканзас, США) семилетняя девочка умерла от голода. Подробности рассказывает Metro.

Правоохранители прибыли по вызову и увидели умирающую девочку с братом-близнецом. По кроватке детей ползали насекомые. Полицейские реанимировали ребенка, но позже младенец умер.

Произведенное вскрытие подтвердило, что причиной смерти девочки стало истощение. Судмедэкспертиза отмечала у умершей впалые глаза, выступающие ребра и потерю мышечной массы.

19-летнему отцу и 24-летней матери были предъявлены обвинения в убийстве. Им грозит до 30 лет тюрьмы. Из семьи изъяли брата-близнеца умершей девочки и еще троих старших детей.

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