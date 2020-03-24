ДТП на Каменной Горке: опрокинулся автомобиль с двумя малышами

Источник материала: ОНТ

ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля произошло на Каменной Горке. Об этом сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.







Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» двигался по ул. Нёманской со стороны ул. Людской в сторону ул. Притыцкого. Авария произошла на перекрёстке ул. Нёманской и ул. Казимировской. При повороте налево легковушка «Лада» не уступила дорогу водителю автомобиля «Тойота», который в это время ехал по ул. Нёманской со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Лидской.

В результате ДТП автомобиль «Лада» перевернулся. К счастью, пострадавшие отсутствуют. В опрокинутом автомобиле находились двое несовершеннолетних. С малышами всё хорошо.

По факту ДТП проводится проверка.

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