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ДТП на Каменной Горке: опрокинулся автомобиль с двумя малышами

24.03.2020 09:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП на Каменной Горке: опрокинулся автомобиль с двумя малышами

ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля произошло на Каменной Горке. Об этом сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» двигался по ул. Нёманской со стороны ул. Людской в сторону ул. Притыцкого. Авария произошла на перекрёстке ул. Нёманской и ул. Казимировской. При повороте налево легковушка «Лада» не уступила дорогу водителю автомобиля «Тойота», который в это время ехал по ул. Нёманской со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Лидской. 

В результате ДТП автомобиль «Лада» перевернулся. К счастью, пострадавшие отсутствуют. В опрокинутом автомобиле находились двое несовершеннолетних. С малышами всё хорошо.

По факту ДТП проводится проверка.

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ДТП с опрокидыванием легкового автомобиля произошло на Каменной Горке. Об этом сообщает Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительной...
 
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