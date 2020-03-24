Идеальный маникюр, или Как выбрать безопасный гель-лак

Источник материала: ОНТ

Многие считают, что гель-лак небезопасен для здоровья ногтей и всего организма. MedikForum.ru рассказал о том, может ли гель-лак быть безвредным.

Безопасен ли гель-лак?

Далеко не каждый гель-лак безопасный. Дело в том, что в своём составе они содержат микропластик. Как и другие виды пластика, он загрязняет окружающую среду. На сегодняшний день в мире существуют услуги экоманикюра или экопокрытия. В данном случае риск природных загрязнений значительно сокращается. К тому же данные процедуры абсолютно безопасны для здоровья человека.

Опасные вещества в гель-лаках

Избегайте нанесения покрытия, в составе которого содержатся следующие компоненты:

Фотоинициатор. Данный компонент используется для затвердевание материала.

Плёнкообразователь, с помощью которого на поверхности гель-лака образуется плотная плёнка.

Разбавитель помогает держать нужную консистенцию гель-лака.

Толуол нарушает работу нервной системы. Особенно негативно данное вещество воздействует на аллергиков. Оно способно вызвать головную боль, тошноту, а также признаки отравления.

Дибутилфталат. Он вреден для эндокринной системы, лёгких и кожи.

Формальдегид - это консервант, благодаря которому увеличивается срок годности продукта. Он проникает в кровь через ногтевую пластину и со временем скапливается в организме. Впоследствии возникает аллергия, разрушается ногтевая пластина.

Безопасные компоненты в гель-лаках

Диоксид титана (TITANIUM DIOXIDE/CI 77891). Он абсолютно безвреден. Применяется для придания лаку белого цвета. Защищает от ультрафиолетовых лучей.

Изопропанол (ISOPROPYL ALCOHOL) – обладает низкой токсичностью. Из-за этого его часто применяют в средствах личной гигиены и медицине.

Di-HEMA – создан для стоматологии, нейл-индустрии. Данный компонент являемся дорогим. Поэтому он не выпускается в больших масштабах.

BUTYL ACETATE – природный растворитель, который содержится в персиках, малине и ананасах.

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