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Идеальный маникюр, или Как выбрать безопасный гель-лак
Источник материала: ОНТ
Многие считают, что гель-лак небезопасен для здоровья ногтей и всего организма. MedikForum.ru
Безопасен ли гель-лак?
Далеко не каждый гель-лак безопасный. Дело в том, что в своём составе они содержат микропластик. Как и другие виды пластика, он загрязняет окружающую среду. На сегодняшний день в мире существуют услуги экоманикюра или экопокрытия. В данном случае риск природных загрязнений значительно сокращается. К тому же данные процедуры абсолютно безопасны для здоровья человека.
Опасные вещества в гель-лаках
Избегайте нанесения покрытия, в составе которого содержатся следующие компоненты:
Безопасные компоненты в гель-лаках
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Многие считают, что гель-лак небезопасен для здоровья ногтей и всего организма. MedikForum.ru рассказал о том, может ли гель-лак быть безвредным. Безопасен ли гель-лак?...
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