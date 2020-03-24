ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси выпустили сырки в глазури со вкусами клубники и пломбира

24.03.2020 13:06 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

​В Беларуси выпустили сырки в глазури со вкусами клубники и пломбира

Новые сырки выпускают из натуральных компонентов: обезжиренного творога и творожного сыра, сливочного масла и какао-порошка. В процессе используют только свежее молоко, которое проходит несколько уровней проверки качества. Рецептура разработана технологами компании.

Глазированные сырки имеют жирность 20% и весят по 40 грамм. Фасуют их в современные трехшовные упаковки – флоу-паки. Новинка сохраняет все свои полезные свойства в течение 15 дней с момента производства при условии соблюдения температурного режима (от +2 до +6 градусов).

На упаковке изображен супергерой-бурундук – фирменный персонаж марки «СуперКид». Линейка продуктов ориентирована на детей от трех лет и их родителей. Под брендом выпускаются классические творожные сырки, творожные пасты, питьевые и густые йогурты. Новинка позиционируется как источник энергии и полезных веществ для ведения активного образа жизни и гармоничного развития растущего организма.

«Благодаря высокому содержанию белков и углеводов глазированные сырки очень питательны. Дети редко когда сидят на месте, и после подвижных игр им просто необходимо восполнить запас энергии. И правильно, если это будут полезные продукты, богатые белками, минералами и витаминами, такие как наши глазированные сырки «СуперКид». Они поспособствуют здоровому росту и развитию детей. Кроме того, они могут стать полезным перекусом и для взрослых», – пояснила директор по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

Глазированные сырки «СуперКид» уже поступили в торговые сети. Их можно найти на молочных витринах магазинов по всей стране.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Савушкин продукт выпустил глазированные сырки СуперКид для детей и взрослых. На выбор несколько вкусов клубника со сливками и пломбир на сливках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Китая назвали даты открытия границ Хубэя и Уханя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика