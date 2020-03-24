Застрявшие на Гоа белорусы вернутся домой 26 марта

Источник материала: ОНТ

Белорусов, застрявших в Индии, доставят домой специальным рейсом. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта и туризма.

Напомним, что речь идет о тех гражданах Беларуси, которые прибыли в Индию по путевкам российского туроператора «Библио-Глобус». Ранее компания аннулировала обратные билеты белорусов.

По данным Минспорта, с организатором тура смогли договориться, наших соотечественников доставят на родину специальным рейсом.

«На сегодня в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри Ланке – 55, в Таиланде – 9, в Танзании – 1», – уточнили в министерстве.

Проблема возникла с транзитом белорусов через аэропорт Внуково, куда туркомпания «Библио-Глобус» должна была доставить туристов туда.

В Минспорта добавили, что договориться о возвращении белорусов удалось благодаря прямым контактам с руководством Федерального агентства по туризму и письму премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с просьбой оказать содействие, чтобы урегулировать с российской стороной сложившуюся ситуацию.

«Удалось достичь предварительной договоренности с туристическим оператором "Библио-Глобус" организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется 26 марта. Точное время будет определено позднее», – сообщили в Минспорта.

Фото: pixabay

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