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Застрявшие на Гоа белорусы вернутся домой 26 марта
Источник материала: ОНТ
Белорусов, застрявших в Индии, доставят домой специальным рейсом. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта и туризма.
Напомним, что речь идет о тех гражданах Беларуси, которые прибыли в Индию по путевкам российского туроператора «Библио-Глобус». Ранее компания аннулировала обратные билеты белорусов.
По данным Минспорта, с организатором тура смогли договориться, наших соотечественников доставят на родину специальным рейсом.
«На сегодня в Индии (штат Гоа) находится 51 белорусский турист, в Шри Ланке – 55, в Таиланде – 9, в Танзании – 1», – уточнили в министерстве.
Проблема возникла с транзитом белорусов через аэропорт Внуково, куда туркомпания «Библио-Глобус» должна была доставить туристов туда.
В Минспорта добавили, что договориться о возвращении белорусов удалось благодаря прямым контактам с руководством Федерального агентства по туризму и письму премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с просьбой оказать содействие, чтобы урегулировать с российской стороной сложившуюся ситуацию.
«Удалось достичь предварительной договоренности с туристическим оператором "Библио-Глобус" организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется 26 марта. Точное время будет определено позднее», – сообщили в Минспорта.
Фото: pixabay
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Белорусов, застрявших в Индии, доставят домой специальным рейсом. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта и туризма. Напомним, что речь идет о тех...
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