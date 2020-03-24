В Минске ГАЗ врезался в Iveco и «уронил» груз на Hyundai, а его развалившийся кунг разбил Mitsubishi

Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля оказались повреждены в аварии, которая произошла вечером 23 марта в столице, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, водитель грузового ГАЗ ехал по улице Слободской со стороны улицы Есенина в направлении улицы Космонавтов. Вблизи дома № 151 из-за несоблюдения бокового интервала он врезался в припаркованный Iveco. От удара у грузовика разрушился кунг и повредил Mitsubishi, а выпавший груз разбил Hyundai.

Пострадавших в ДТП нет.