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В Минске ГАЗ врезался в Iveco и «уронил» груз на Hyundai, а его развалившийся кунг разбил Mitsubishi

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля оказались повреждены в аварии, которая произошла вечером 23 марта в столице, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, водитель грузового ГАЗ ехал по улице Слободской со стороны улицы Есенина в направлении улицы Космонавтов. Вблизи дома № 151 из-за несоблюдения бокового интервала он врезался в припаркованный Iveco. От удара у грузовика разрушился кунг и повредил Mitsubishi, а выпавший груз разбил Hyundai.

Пострадавших в ДТП нет.

 
Теги: Минск
 
 
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