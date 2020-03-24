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В Минске ГАЗ врезался в Iveco и «уронил» груз на Hyundai, а его развалившийся кунг разбил Mitsubishi
Источник материала: Tut.by
Четыре автомобиля оказались повреждены в аварии, которая произошла вечером 23 марта в столице,
По информации инспекторов, водитель грузового ГАЗ ехал по улице Слободской со стороны улицы Есенина в направлении улицы Космонавтов. Вблизи дома № 151 из-за несоблюдения бокового интервала он врезался в припаркованный Iveco. От удара у грузовика разрушился кунг и повредил Mitsubishi, а выпавший груз разбил Hyundai.
Пострадавших в ДТП нет.
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В Минске ГАЗ врезался в Iveco и «уронил» груз на Hyundai, а его развалившийся кунг разбил Mitsubishi
Авария произошла 23 марта на улице Слободской.
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