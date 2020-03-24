Ушел из жизни Почетный гражданин города Пинска Петр ЛЫСЕНКО

Источник материала: Пинский Вестник

23 марта 2020 г. ушел из жизни Почетный гражданин города Пинска Петр Федорович ЛЫСЕНКО.

Петр Федорович родился в 1931 году в д. Заречаны Витебской области. Школьником переехал с родителями в г. Пинск. Окончил СШ № 2 г. Пинска. В 1953 г. окончил Минский педагогический институт. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию «Города Туровской земли». В 1987 г. защитил докторскую диссертацию «Берестье». В 1999 г. Лысенко П.Ф. присвоено ученое звание профессор. В 2002 г. стал Лауреатом Государственной премии Республики Беларусь.

Петр Федорович – автор книги «Древний Пинск ХI-XIII вв.» и множества научных публикаций о Пинске. Возглавив научные археологические исследования древнего Пинска, предоставил конкретные сведения, которые отсутствовали в письменных источниках. Благодаря научным изысканиям Лысенко П.Ф., пинчане узнали исторические события, происходившие на протяжении столетий в г. Пинске.

За многолетний и плодотворный труд, значительный личный вклад в сохранение историко-культурного наследия города Пинска в 2011 году Петру Федоровичу присвоено звание «Почетный гражданин города Пинска».

Светлая память о Лысенко Петре Федоровиче навсегда сохранится в истории Пинска.









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