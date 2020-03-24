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Конфликт левого поворота: в Минске Lada после столкновения с Toyota перевернулась на крышу
Источник материала: Tut.by
В Минске автомобиль опрокинулся после столкновения на перекрестке,
Авария произошла утром 24 марта. Установлено, что водитель Lada ехал по улице Неманской в направлении Притыцкого. На перекрестке с улицей Казимировской при повороте налево он не пропустил Toyota, которая ехала в прямом встречном направлении. От удара Lada опрокинулась на крышу.
В ГАИ отметили, что двое несовершеннолетних находились в Lada в удерживающих устройствах — они не пострадали.
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Авария произошла утром 24 марта на пересечении улицы Неманской с улицей Казимировской.
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