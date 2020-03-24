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Конфликт левого поворота: в Минске Lada после столкновения с Toyota перевернулась на крышу

24.03.2020 12:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске автомобиль опрокинулся после столкновения на перекрестке, сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла утром 24 марта. Установлено, что водитель Lada ехал по улице Неманской в направлении Притыцкого. На перекрестке с улицей Казимировской при повороте налево он не пропустил Toyota, которая ехала в прямом встречном направлении. От удара Lada опрокинулась на крышу.

В ГАИ отметили, что двое несовершеннолетних находились в Lada в удерживающих устройствах — они не пострадали.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла утром 24 марта на пересечении улицы Неманской с улицей Казимировской.
 
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