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Бобруйская швейная фабрика «Славянка» шьет 120 тысяч медицинских масок в сутки

24.03.2020 12:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бобруйская швейная фабрика «Славянка» шьет 120 тысяч медицинских масок в сутки

Вместо платьев и пальто – медицинские маски. Бобруйская швейная фабрика «Славянка» все свои мощности направила на пошив средств защиты. Оборудование настроили буквально за несколько часов. Мера временная, но необходимая.  Чтобы обеспечить масками больницы, поликлиники и аптеки страны, приостановлены плановые заказы. В начале февраля пошивом медицинских изделий занимались две бригады, сейчас все шесть цехов отшивают до 120 тысяч масок в сутки. Марлевые изделия разработали еще 2009 году во время циркуляции так называемого свиного гриппа.  

Маска четырехслойная и может использоваться несколько раз. Достаточно постирать и прогладить утюгом. Примеру бобруйской «Славянки» последовали и другие предприятия. Санитарно-гигиенические маски отшивают и на могилёвской фабрике «Лента». В начале весны, как правило, швейная отрасль загружена не полностью. Сейчас неиспользованные резервы весьма кстати. 

 

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Вместо платьев и пальто – медицинские маски. Бобруйская швейная фабрика «Славянка» все свои мощности направила на пошив средств защиты. Оборудование настроили...
 
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