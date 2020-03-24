Бобруйская швейная фабрика «Славянка» шьет 120 тысяч медицинских масок в сутки

Источник материала: ОНТ

Вместо платьев и пальто – медицинские маски. Бобруйская швейная фабрика «Славянка» все свои мощности направила на пошив средств защиты. Оборудование настроили буквально за несколько часов. Мера временная, но необходимая. Чтобы обеспечить масками больницы, поликлиники и аптеки страны, приостановлены плановые заказы. В начале февраля пошивом медицинских изделий занимались две бригады, сейчас все шесть цехов отшивают до 120 тысяч масок в сутки. Марлевые изделия разработали еще 2009 году во время циркуляции так называемого свиного гриппа.

Маска четырехслойная и может использоваться несколько раз. Достаточно постирать и прогладить утюгом. Примеру бобруйской «Славянки» последовали и другие предприятия. Санитарно-гигиенические маски отшивают и на могилёвской фабрике «Лента». В начале весны, как правило, швейная отрасль загружена не полностью. Сейчас неиспользованные резервы весьма кстати.

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