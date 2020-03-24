Торговый центр Dana Mall эвакуировали

В МВД поступили электронные письма о «минировании» торгового центра «Дана Молл».

Об этом сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.

На место происшествия выехали правоохранительные органы, кинологи, служба МЧС. По громкой связи сообщили о пожарной опасности, из центра эвакуировали сотрудников и посетителей.

Также утром в Гомеле на телефон милиции 102 позвонил работник предприятия «Гомельгаз» и сообщил, что на четвертом этаже здания на лестничной площадке он обнаружил бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем. В целях безопасности работники предприятия также эвакуируют.

МВД просит граждан с понимаем отнестись к принимаемым правоохранителями мерам безопасности.