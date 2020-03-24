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Торговый центр Dana Mall эвакуировали

24.03.2020 12:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В МВД поступили электронные письма о «минировании» торгового центра «Дана Молл».

Об этом сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.

На место происшествия выехали правоохранительные органы, кинологи, служба МЧС. По громкой связи сообщили о пожарной опасности, из центра эвакуировали сотрудников и посетителей.

Также утром в Гомеле на телефон милиции 102 позвонил работник предприятия «Гомельгаз» и сообщил, что на четвертом этаже здания на лестничной площадке он обнаружил бесхозную картонную коробку, перемотанную скотчем. В целях безопасности работники предприятия также эвакуируют.

МВД просит граждан с понимаем отнестись к принимаемым правоохранителями мерам безопасности.

 
Теги: Гомель
 
 
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В МВД поступили электронные письма о «минировании» торгового центра «Дана Молл». Об этом сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.
 
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