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«Мы его в Беларуси очень ждём»: Лукашенко анонсировал визит Си Цзиньпина
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что уже прорабатывается визит в Минск Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом Глава государства сообщил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином,
Александр Лукашенко обратился к послу:
Как отметил Президент, на данный момент стороны прорабатывают возможность предстоящего визита на высшем уровне.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что уже прорабатывается визит в Минск Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом Глава государства сообщил во...
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