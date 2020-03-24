«Мы его в Беларуси очень ждём»: Лукашенко анонсировал визит Си Цзиньпина

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что уже прорабатывается визит в Минск Председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом Глава государства сообщил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратился к послу:

Как отметил Президент, на данный момент стороны прорабатывают возможность предстоящего визита на высшем уровне.

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