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Меган Маркл предложили появиться в «Симпсонах». Посмотрите, как бы выглядел её персонаж
Источник материала: ОНТ
Меган Марки захотелось вернуться в кино после отказа от королевских обязанностей. Так, бывшая американская актриса уже согласилась на озвучку мультфильмов Disney.
Однако создатели сериала «Симпсоны» не теряют времени даром. Они воспользовались моментом и предложили герцогине Сассекской эпизодическую роль.
Как признался продюсер Эл Джин, руководство разговаривало о Меган и принце Гарри.
«Я слышал, что она желает озвучивать фильмы. Так что, если они читают это, пусть позвонят нам», — поделился Эл в одном из интервью.
К слову, Художник Александро Паломбо даже успел изобразить и продемонстрировать, как бы выглядела герцогиня в новом сериале.
Фото: @palomboartist
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Меган Марки захотелось вернуться в кино после отказа от королевских обязанностей. Так, бывшая американская актриса уже согласилась на озвучку мультфильмов Disney....
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