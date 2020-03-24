Меган Маркл предложили появиться в «Симпсонах». Посмотрите, как бы выглядел её персонаж

Источник материала: ОНТ

Меган Марки захотелось вернуться в кино после отказа от королевских обязанностей. Так, бывшая американская актриса уже согласилась на озвучку мультфильмов Disney.

Однако создатели сериала «Симпсоны» не теряют времени даром. Они воспользовались моментом и предложили герцогине Сассекской эпизодическую роль.

Как признался продюсер Эл Джин, руководство разговаривало о Меган и принце Гарри.

«Я слышал, что она желает озвучивать фильмы. Так что, если они читают это, пусть позвонят нам», — поделился Эл в одном из интервью.

К слову, Художник Александро Паломбо даже успел изобразить и продемонстрировать, как бы выглядела герцогиня в новом сериале.

Фото: @palomboartist

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