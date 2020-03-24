Прикрылась чашкой кофе: Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками провокационным фото без белья

Источник материала: ОНТ

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими откровенными снимками.

Звезда опубликовала пикантные кадры в stories в своем официальном аккаунте.

На одном из снимком 28-летняя модель позирует лежа в постели без трусов и фотографирует свои ноги сверху. При этом она прикрылась чашкой кофе.

«Немножко шмекси-контента», – подписала публикацию знаменитость.





На другом фото модель предстала перед публикой, стоя спиной к камере в ванной в черном в горох бикини, которое полностью открыло ее ягодицы.

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