Диетолог назвала пять продуктов, способных улучшить настроение

Источник материала: ОНТ

Неправильное питание может серьезно повлиять не только на фигуру, но и на ментальное самочувствие. Неудачная диета может спровоцировать психические расстройства и, конечно же, повлиять на настроение. Об этом говорит американский диетолог Эли Миллер, ссылаясь на исследования Квинслендского университета. Миллер составила список продуктов, которые способны благоприятно сказаться на настроении и при этом не навредить здоровью.

1. Яблоки.

Яблоки из-за высокого содержания клетчатки влияют на выработку бутирата, который снимает раздражение и успокаивает организм.

2. Авокадо.

Авокодо содержит большое количество витамина В, который влияет на состояние мозга. А калий внутри авокадо способен понизить давление.

3. Капуста и другая зелень.

Листовая зелень богата магнием, который отвечает за серотонин — гормон счастья.

4. Бульон на кости.

Бульон содержит много аминокислот, которые благоприятно влияют на мозг. А глицин, который содержится в бульоне, уменьшает волнение и стресс, улучшает качество сна.

5. Матча.

Чай матча замедляет страение, улучшает творчески способност и помогает бороться с депрессией. Лучше всего матчу пить с кокосовым молоком, которое помогает продукту усваиваться.





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