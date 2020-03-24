ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СМИ показали особняк обвиняемого во взятках друга Лукашенко. Коттедж, конечно, в элитных Дроздах

24.03.2020 17:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Продолжается суд над обвиняемым в получении взяток бывшим заместителем госсекретаря Совбеза Андреем Втюриным, человеком, которого знали как «доверенное лицо Лукашенко», он входил в «близкий круг» президента. Втюрин рассказал о недвижимости своей семьи: недостроенном доме и квартире на 170 квадратных метров. СМИ показали, как это выглядит.

На суде Втюрин заявил, что деньги, которые ему передавали представители коммерческих структур, были не взятками, а займами на строительство дома. Речь идет об общей сумме в 600 тысяч рублей, плюс еще кредит «Беларусбанка» на 66 тысяч рублей. Но дом Втюрин так и не достроил. Находится особняк в Веснинке – так называемых Дроздах-2, пишет TUT.by. Выглядит он вот так:

Участок в 15 соток для строительства дома Андрей Втюрин получил в декабре 2011 года. После его задержания в апреле 2019 года на участок наложили арест. В суде обвиняемый говорил, что он строит дом долго, с 2015 года, и денег не хватало. На вопрос прокурора, как он собирался гасить кредит, Втюрин поясняет: его зарплата позволяла ежемесячно выплачивать по тысяче, долг вернул бы, если бы продал свою квартиру площадью в 170 квадратных метров.

Четырехкомнатная квартира, о которой идет речь, находится в престижном квартале за Нацбиблиотекой.

Квартира зарегистрирована в мае 2011 года. В декабре 2014 года она перешла близкому родственнику Андрея Втюрина по договору дарения. На нее тоже после его задержания наложен арест.

Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых – 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде, взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске и в Вильнюсе.

16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса – ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 192 тысячи долларов. Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается суд над обвиняемым в получении взяток бывшим заместителем госсекретаря Совбеза Андреем Втюриным, человеком, которого знали как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прикрылась чашкой кофе: Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками провокационным фото без белья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика