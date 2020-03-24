СМИ показали особняк обвиняемого во взятках друга Лукашенко. Коттедж, конечно, в элитных Дроздах

Источник материала: KYKY

Продолжается суд над обвиняемым в получении взяток бывшим заместителем госсекретаря Совбеза Андреем Втюриным, человеком, которого знали как «доверенное лицо Лукашенко», он входил в «близкий круг» президента. Втюрин рассказал о недвижимости своей семьи: недостроенном доме и квартире на 170 квадратных метров. СМИ показали, как это выглядит.

На суде Втюрин заявил, что деньги, которые ему передавали представители коммерческих структур, были не взятками, а займами на строительство дома. Речь идет об общей сумме в 600 тысяч рублей, плюс еще кредит «Беларусбанка» на 66 тысяч рублей. Но дом Втюрин так и не достроил. Находится особняк в Веснинке – так называемых Дроздах-2, пишет TUT.by. Выглядит он вот так:

Участок в 15 соток для строительства дома Андрей Втюрин получил в декабре 2011 года. После его задержания в апреле 2019 года на участок наложили арест. В суде обвиняемый говорил, что он строит дом долго, с 2015 года, и денег не хватало. На вопрос прокурора, как он собирался гасить кредит, Втюрин поясняет: его зарплата позволяла ежемесячно выплачивать по тысяче, долг вернул бы, если бы продал свою квартиру площадью в 170 квадратных метров.

Четырехкомнатная квартира, о которой идет речь, находится в престижном квартале за Нацбиблиотекой.

Квартира зарегистрирована в мае 2011 года. В декабре 2014 года она перешла близкому родственнику Андрея Втюрина по договору дарения. На нее тоже после его задержания наложен арест.

Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых – 12 за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде, взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске и в Вильнюсе.

16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса – ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 192 тысячи долларов. Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.