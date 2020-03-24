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В Беларуси увеличат количество респираторов
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине, сообщает БЕЛТА.
Предприятие занимается выпуском респираторов второго класса защиты из фильтроволокна мелтблаун. За месяц здесь могут изготовить около 100 тысяч штук. Сейчас на «Изотопе» устанавливают дополнительное оборудование для наращивания производства до 180 тысяч.
19 марта Президент Беларуси на совещании об эпидемиологической ситуации
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине, сообщает БЕЛТА. Предприятие занимается выпуском респираторов второго класса...
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