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Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии

24.03.2020 15:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

«Все российские компании смогут поставлять нефть без премии», - сказал премьер, пишет БЕЛТА.

По его словам, сейчас премия поставщикам составляет 11,7 долларов.
 
 
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Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
 
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