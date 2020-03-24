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Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии
24.03.2020 15:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
«Все российские компании смогут поставлять нефть без премии», - сказал премьер, пишет
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Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
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