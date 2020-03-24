Школьные лагеря на каникулах отменять не будут

Источник материала: ОНТ

Школьные каникулы начнутся по расписанию, 30 марта, и продлятся до 6 апреля, об этом сообщает Министерство образования в официальном Telegram-канале.

На базе школ будут работать детские лагеря, родители уже могут подавать заявления. Посещение лагерей добровольное.

Программа пребывания в лагере разрабатывается в каждом учебном заведении индивидуально. Все санитарно-профилактические мероприятия и рекомендации санэпидемслужбы и Минздрава будут выполняться.

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