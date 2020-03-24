|
Школьные лагеря на каникулах отменять не будут
Источник материала: ОНТ
Школьные каникулы начнутся по расписанию, 30 марта, и продлятся до 6 апреля, об этом
На базе школ будут работать детские лагеря, родители уже могут подавать заявления. Посещение лагерей добровольное.
Программа пребывания в лагере разрабатывается в каждом учебном заведении индивидуально. Все санитарно-профилактические мероприятия и рекомендации санэпидемслужбы и Минздрава будут выполняться.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьные каникулы начнутся по расписанию, 30 марта, и продлятся до 6 апреля, об этом сообщает Министерство образования в официальном Telegram-канале. На базе школ будут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)