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Парень отменил свидание в день рождения девушки. Её месть была красивой

24.03.2020 15:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень отменил свидание в день рождения девушки. Её месть была красивой

24-летняя жительница Уэльса по имени Лори Болл получила неожиданный отказ в свидании от парня. Этот поступок подтолкнул её к кардинальным переменам, сообщает The Sun.

Девушка страдала от лишнего веса. «Я была несчастна очень долгое время. Я пыталась сбросить вес, но не могла придерживаться ограничений. Я просто люблю еду. Я живу, чтобы есть», – заявила Лори.


На протяжении последних четырёх лет у девушки не было романтических отношений. Из-за этого она пришла в восторг, когда её наконец пригласил на ужин один парень. С ним она познакомилась в интернете.

Сначала показалось, что первое свидание прошло довольно неплохо. «Мы гуляли, весело проводили время. Потом мы договорились снова сходить куда-нибудь на мой день рождения», – вспоминает девушка.

Они договорились о встрече через неделю. Лори очень тщательно готовилась к свиданию. Однако буквально за несколько часов до встречи молодой человек позвонил ей. «Я сожалею, что поступаю так. Но я не хочу видеть тебя снова, потому что ты толще, чем я ожидал», – сказал он.

Девушки была опустошена после такого сообщения. Лори чувствовала себя отвергнутой. Парень бросил её прямо в её день рождения. «Он был очень холоден со мной», – рассказала она.

Однако довольно жёсткий комментарий молодого человека заставил её изменить себя. Всего за полгода Лори похудела на 30 кг. 

«Эта ситуация ранила меня. Я благодарна ему за это сейчас. Ведь я решила изменить ситуацию. Я сделала это. Это дало мне настоящий толчок», – призналась Лори.


Девушка также раскрыла секрет своего удивительного преображения. Дело в том, что раньше она любила калорийные блюда навынос. Однако Лори решила перейти на здоровое питание. Она начала готовить дома, но по ПП-рецептам. Как известно, в них калорийность намного ниже.

В дни отдыха её рацион не превышал 1500 калорий, в спортивные будни – 1900 калорий. Количество шагов в день увеличилось с 3000 до 15 000. К тому же Болл наняла личного тренера. Она занималась спортом шесть раз в неделю. 


Всё это время тот парень оставался в числе её подписчиков в соцсетях. Лори начала выкладывать фото после похудения. Тогда молодой человек снова обратил на неё внимание. Он засыпал её комплиментами и даже пригласил на свидание. Однако Лори игнорировала все его сообщения. Однако парень проявил настойчивость. Он позвонил ей, но в ответ на это Лори громко рассмеялось ему в ответ. 

Сейчас у девушки новые отношения и она счастлива. С новым парнем она познакомилась после того, как начала новую жизнь со спортом и здоровым питанием.

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24-летняя жительница Уэльса по имени Лори Болл получила неожиданный отказ в свидании от парня. Этот поступок подтолкнул её к кардинальным переменам, сообщает The Sun....
 
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