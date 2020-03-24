«Вы же русские хакеры». Белорусы создали нейросеть для сценаристов и хотят покорить Голливуд

Источник материала: Tut.by

Оказывается, съемки голливудских фильмов — не такой увлекательный процесс, как кажется со стороны. За этим стоят дни и недели монотонной работы, что проводится с маркером в руке и таблицей Excel. Но теперь благодаря белорусскому стартапу Filmustage этот процесс можно сократить в разы. 42.TUT.BY побеседовал с сооснователями стартапа о том, зачем инновации в такой консервативной области, как кино, и как белорусы выиграли хакатон, где когда-то был создан MSQRD.



Слева направо: Андрей Корольков, Егор Дубровский и Руслан Хамидулин

Как кража в Сан-Франциско подсказала идею стартапа

Filmustage — это веб-сервис для обработки сценария фильма при помощи нейронной сети. Если кратко, то программа анализирует загруженный текст и создает списки по заданным параметрам, например «Локации», «Актеры», «Реквизит», «Звук» и так далее (всего около 25 категорий). Так что по окончании нужно лишь перечитать получившиеся списки и внести правки.

Эта идея возникла у кофаундера будущего стартапа Егора Дубровского примерно три года назад. Когда-то он ушел с третьего курса БГУИР, чтобы заняться собственной веб-студией и фотосъемкой, затем увлекся кинобизнесом и основал студию медиапродакшна. В 2017-м он поехал в США на трехнедельную стажировку на съемочной площадке — посмотреть на американский кинобизнес изнутри.

По окончании Егор отправился в небольшое путешествие в Сан-Франциско, где однажды вечером отправился в местный клуб послушать джаз. Но когда парень вышел на улицу, то увидел, что из багажника его машины украли все его вещи: рюкзак, камеру, ноутбук, деньги и даже паспорт.

Хотя белорусское посольство восстановило ему документы за один день, Егору все равно пришлось задержаться в Штатах на пару месяцев: был период ураганов, с транспортом возникли проблемы, и посылка с документами отправилась в длительное путешествие по стране.

Чтобы как-то прожить, Егор нашел подработку. Однажды он абсолютно случайно зашел на съемочную площадку сериала для Amazon, разговорился с режиссером и продюсером и получил работу ассистента оператора.

— Я начал плотно общаться с людьми, чтобы перенять опыт для своего медиапродакшна. Но оказалось, что кино в США — это очень консервативная индустрия, где по-прежнему используют Excel, pdf-файлы, а почта — основной инструмент, — рассказывает Егор. — И тогда у меня возникла идея своего стартапа. Я примерно год ее вынашивал, пока друг не посоветовал написать Руслану.

Егор имеет в виду Руслана Хамидулина — одного из кофаундеров проекта. Третьим основателем чуть позже стал коллега Руслана — Андрей Корольков.



Руслан Хамидулин

— Мы с Егором встретились в декабре 2018-го. Я тогда находился в «творческом отпуске» — мы с Андреем долго работали на компанию, которая занимается VR-приложениями, — вспоминает Руслан. — Я накопил денег и искал в то время идею, чтобы заработать свой первый миллион к 30 годам (смеется). План пока еще в силе.

— Если серьезно, то мы не гонимся за быстрой прибылью, нам хочется решать реальные проблемы и помогать людям. Это непростой путь, — продолжает Егор. — Когда мы начинали делать свой стартап, то не знали, что девять из десяти закрываются еще на старте. Мы вообще ничего не знали и думали, что вот сейчас мы сделаем классную штуку, легко найдем клиентов и точно заработаем. Нам повезло: к этому моменту мы уже получили много откликов, что наш продукт действительно нужен и важен. Но это могло быть не так.

— Так что всем желающим начать собственный стартап советуем сначала проверить свою идею, а потом уже заняться разработкой, — добавляет Руслан.

Как это работает (на примере сценария «Джокера»)

Но, разумеется, до запуска стартапа ребята изучили, какие решения уже существуют на рынке. Если кратко, то были старые добрые маркеры, которыми режиссер делает пометки в сценарии, и их электронные эквиваленты.

Зачем в принципе все это нужно? По окончании написания сценария следует составить график съемок, а также сделать техзадания для костюмеров, гримеров и прочих работников и подбить бюджет.

В большинстве случаев это происходит по старинке. Режиссер берет маркеры, читает сценарий и выделяет разными цветами актеров, локацию, декорации, одежду, реквизит — все до последних мелочей относится в ту или иную категорию. И на больших картинах всю информацию проверяют еще раз в каждом отделе.

Это скучная, рутинная и занимающая дни и недели работа. Причем она проводится даже тогда, когда сценарий не планируют снимать и кладут на полку. Стартап от белорусов позволит сократить этот процесс на 90%. То есть программа не является заменой человеку, а, скорее, выступает в качестве вспомогательного инструмента.

Вот как это работает на примере сценария к «Джокеру».

— Программа все делает буквально за секунды. Но один продюсер, который использовал нашу бета-версию, сказал, что «продукт очень полезен», однако все делает «очень быстро, и это выглядит ненадежно, сделайте так, чтобы он работал час», — смеется Руслан.

Кофаундеры поясняют: в основе работы приложения — нейросеть, которую «обучили» на огромном количестве датасетов (наборов данных). В итоге она «научилась» понимать контекст, чтобы не отмечать лишние детали. Например, если по сценарию встречается просто дверь, то с ней ничего не нужно делать. Но если дверь выбивают ногой, то ее следует подготовить для каскадера, и потому ее важно выделить.

— Текущую точность мы оцениваем в 80%, в дальнейшем планируем довести до 90%, — говорит Андрей. — Но впоследствии у пользователей будет возможность самим размечать датасеты. Наша система является, по сути, самообучаемой.

— А что насчет защиты данных?

— Основу безопасности предоставляет Google. Наверное, это наиболее достижимый высокий стандарт на рынке, — отвечает Корольков. — Мы платим за использование сервиса, но наша экономическая модель учитывает, что с ростом числа пользователей у нас будет и нарастание мощности.

— Не будет ли такого, что при увеличении количества пользователей возрастут и расходы, и вы станете работать в убыток?

— Есть много крутых партнерских и стартаперских пакетов, которые очень помогают на ранних стадиях развития — мы уже получили более 20 тысяч долларов «кредита» на использование Google-сервиса, — говорит Егор.

«Вы же русские хакеры, вы сами можете взломать этот код»

У стартапа уже есть небольшая выручка: ребята продают бета-версии за символические 30 долларов, чтобы проверить спрос. И здесь возникла неожиданная проблема: идея нравилась всем пользователям, но как только дело доходило до покупки, люди начинали отказываться.

— Дело в том, что они привыкли работать с инструментами, с которыми киноиндустрия работает уже более 30 лет, — поясняет Егор. — Есть такой инструмент, как Movie Magic, — это киностандарт индустрии, программа, которая первой заменила маркеры на цифровое решение. И с ней работают все, хотя она выглядит так же, как и в 80-х.

То есть на рынке есть современные облачные решения, но они не пользуются популярностью в силу консервативности отрасли. Люди продолжают пользоваться решением, придуманным в 1987 году, потому что иначе с ними никто не будет сотрудничать.

Чтобы развиваться дальше, команде следовало придумать решение по экспорту в Movie Magic. Но это оказался бинарный закрытый код без документации. В результате Андрей Корольков решил просто-напросто обратиться к создателю программы.



Андрей Корольков

К сожалению, это не слишком помогло: на связь вышел президент компании, который признался, что уже и не помнит, как создавал Movie Magic. Но зато он дал добро на попытки понять его продукт и пообещал в крайнем случае предоставить кусок своего кода. Причем в какой-то момент он добавил: «Вы откуда, из Беларуси? Вы же русские хакеры, вы сами можете взломать этот код».

Казалось, что это тупик, но команда не сдалась.

— Через несколько дней, 6 марта, мы поехали в Эстонию на Base Camp Spring 2020, мероприятие, которое входит в хакатон Garage48. Нашей целью было понять формат этой программы, — говорит Андрей.

Garage48 — это трехдневный интенсивный хакатон. Он собирает вместе разработчиков, дизайнеров и стартаперов, которые, разделившись на команды, создают рабочие прототипы продуктов. Именно на этом хакатоне в ноябре 2015-го была создана первая версия приложения MSQRD, а также прототип SplitMetrics — компании, которая сейчас является официальным партнером Apple Search Ads.

В итоге ребята постепенно, байт за байтом, разгадали принцип работы Movie Magic.

— Суть в том, что теперь мы можем генерировать файл, который легко загружается в программы, которые являются стандартом индустрии, — поясняет Андрей. — Как выглядел процесс раньше: сначала написание сценария в программе Movie Magic, затем ручная разметка категорий и переход в софт, который помогает составлять бюджет. Мы же полностью заменили этап ручной разметки.

В итоге белорусы заняли первое место на хакатоне, обойдя 11 других соперников. Именно их выбрали для прохождения 12-месячной коучинговой программы Alpine House , когда стартап может получить персональное внимание от «супер-ангелов» (инвесторов из Кремниевой долины) и менторов.



Фото: из личного архива команды Filmustage

— Нашим ментором, скорее всего, будет один из основателей Garage48 Раин Ранну (Rain Rannu), который сам является кинорежиссером и очень оценил нашу идею и технологию, — рассказывает Егор. — Но помимо этого Garage48 соберет целое комьюнити менторов, специалистов по продажам и маркетингу, которые помогут нам с дальнейшим привлечением инвестиций. Это плотная, хорошая программа, которая сама по себе имеет силу и мощь. На нашем этапе она очень поможет.

Помимо этого, команда получит от 50 до 150 тысяч евро инвестиций и две поездки: одна в Сан-Франциско, другая — в город с наиболее развитым кинобизнесом (естественно, это Лос-Анджелес). Правда, как с огорчением отмечают ребята, из-за пандемии пока непонятно, смогут ли они посетить Штаты.

«Американское кино — это четкий бизнес»

По словам Егора, стартап в первую очередь ориентирован на англоязычный, а вернее, американский рынок.

— Основная причина в том, что американское кино — это четкий бизнес, построенный на определенных процессах. То есть сценарий — это технический документ, записанный в определенном стиле, с правилами и форматированием. А русский сценарий — это, скорее, очень творческое изложение мыслей автора. Они стараются придерживаться правил, но сценарий не стандартизирован, и его сложно обрабатывать, — поясняет он. — Вторая причина — датасеты: для тренировки нашей сети нужно много сценариев. Голливудские есть в открытом доступе, и на них можно обучить модель. С русскими сценариями все сложнее: нужно искать определенного качества и в большом количестве, а этого нет.

И третья причина: в России нет такой потребности ускорить процесс, как на Западе, можно сказать, что люди работают более творчески, каждый как привык. Но вот Андрей Курейчик, который был нашим экспертом на мероприятии от Rocket DAO, сказал, что было бы круто, если бы мы начали «вводить культуру».



— А как вы познакомились с российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым?

— Один из наших партнеров и эдвайзеров работал с Бекмамбетовым. Он нас познакомил, и Тимура очень заинтересовал наш проект — он любит различные технологии в кино. Мы на стадии подписания лицензионного соглашения, — отвечает Егор. — Это будет наш первый опыт b2b, так как пока мы больше работаем с b2c.

— Может, вы знакомы и с другими крупными игроками?

— Нет, с крупными студиями мы не познакомились, но завели знакомство с уважаемыми людьми в индустрии. Например, продюсер и владелец своей студии в Голливуде Мартин Нуза сказал, что видит за нашим проектом будущее. Он использовал Filmustage для сценария своего фильма, который занял первое место на Vegas Movie Awards, и остался очень доволен. Так что пока обрастаем связями.