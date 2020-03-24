«Отрезали половину тела»: лидер группы «Руки вверх!» рассказал об опухоли, которую ему удалили лишь с третьего раза

Источник материала: ОНТ

Фронтмену российской поп-группы «Руки вверх!» Сергею Жукову «отрезали половину тела» из-за опухоли. Об этом певец рассказал в эфире шоу «Цена красивой жизни», запись опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

43-летний Жуков уточнил, что во одного из концертов ударился за кулисами, в результате у него появился синяк, который затем превратился в настоящую опухоль. Удалить ее смогли лишь после третьей операции. Артист пошутил, что из-за этой опухоли ему «отрезали половину тела».

По словам Жукова, он провел в больницах три месяца. За границей для певца купили медицинский аппарат, к которому музыканта подключили на пару месяцев. Эта процедур и третьей операции Жукову удалили опухоль.

О серьезных проблемах со здоровьем артист рассказал в 2018-м, но он не уточнил, от какого недуга страдает.

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