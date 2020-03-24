ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Отрезали половину тела»: лидер группы «Руки вверх!» рассказал об опухоли, которую ему удалили лишь с третьего раза

24.03.2020 16:04 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Отрезали половину тела»: лидер группы «Руки вверх!» рассказал об опухоли, которую ему удалили лишь с третьего раза

Фронтмену российской поп-группы «Руки вверх!» Сергею Жукову «отрезали половину тела» из-за опухоли. Об этом певец рассказал в эфире шоу «Цена красивой жизни», запись опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

43-летний Жуков уточнил, что во одного из концертов ударился за кулисами, в результате у него появился синяк, который затем превратился в настоящую опухоль. Удалить ее смогли лишь после третьей операции. Артист пошутил, что из-за этой опухоли ему «отрезали половину тела».

По словам Жукова, он провел в больницах три месяца. За границей для певца купили медицинский аппарат, к которому музыканта подключили на пару месяцев. Эта процедур и третьей операции Жукову удалили опухоль.

О серьезных проблемах со здоровьем артист рассказал в 2018-м, но он не уточнил, от какого недуга страдает.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фронтмену российской поп-группы «Руки вверх!» Сергею Жукову «отрезали половину тела» из-за опухоли. Об этом певец рассказал в эфире шоу «Цена красивой жизни»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень отменил свидание в день рождения девушки. Её месть была красивой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика