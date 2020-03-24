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В Израиле врачи извлекли легкое из тела онкобольного, «очистили» его и вернули обратно

24.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ходе редкой операции, проведенной в израильском городе Петах-Тиква, легкое больного раком было удалено, «очищено» от опухоли и возвращено в тело. Об этом пишет Sunny Skyz со ссылкой на ynet.co.il.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters / Punit Paranjpe

Пациент в возрасте 40 лет, имя которого не разглашается, страдал от раковой опухоли, которая блокировала основные дыхательные пути в левом легком, что в конечном итоге привело к его коллапсу.

Сперва врачи думали просто вырезать больное легкое, а затем пересадить орган от донора. Но это бы поставило жизнь пациента под угрозу, поэтому специалисты решились на необычный шаг.

Сложная операция состоялась на прошлой неделе. Хирурги отделили и извлекли легкое из тела, локализовали раковую опухоль и вернули уже «очищенное» легкое на место. Кровеносные сосуды и бронхи также были соединены, как это делается при трансплантации.

Пациент уже начал процедуру реабилитации и чувствует себя хорошо. Как отмечают специалисты, новый метод может изменить способ лечения пациентов во всем мире — его можно применить и к другим органам и другим формам рака.

 
 
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Как отмечают специалисты, новый метод может изменить способ лечения пациентов во всем мире.
 
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