В Израиле врачи извлекли легкое из тела онкобольного, «очистили» его и вернули обратно

Источник материала: Tut.by

В ходе редкой операции, проведенной в израильском городе Петах-Тиква, легкое больного раком было удалено, «очищено» от опухоли и возвращено в тело. Об этом пишет Sunny Skyz со ссылкой на ynet.co.il .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters / Punit Paranjpe

Пациент в возрасте 40 лет, имя которого не разглашается, страдал от раковой опухоли, которая блокировала основные дыхательные пути в левом легком, что в конечном итоге привело к его коллапсу.

Сперва врачи думали просто вырезать больное легкое, а затем пересадить орган от донора. Но это бы поставило жизнь пациента под угрозу, поэтому специалисты решились на необычный шаг.

Сложная операция состоялась на прошлой неделе. Хирурги отделили и извлекли легкое из тела, локализовали раковую опухоль и вернули уже «очищенное» легкое на место. Кровеносные сосуды и бронхи также были соединены, как это делается при трансплантации.

Пациент уже начал процедуру реабилитации и чувствует себя хорошо. Как отмечают специалисты, новый метод может изменить способ лечения пациентов во всем мире — его можно применить и к другим органам и другим формам рака.