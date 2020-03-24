5 ошибок в ежедневном уходе за кожей. Проверьте, сколько из них совершаете вы

Источник материала: ОНТ

Одержимость бьюти-ритуалами возрасла за последние пять лет. Количество косметики, бьюти-блогеры и огромное разнообразие продуктов заставляют покупать нас всё больше и больше косметики, однако грубые ошибки по-прежнему совершает большинство женщин. Американская бьюти-блогер Худа Каттан на своем сайте опубликовала топ ошибок в ежедневном уходе за кожей.

1. Чрезмерное количество ухаживающих средств.

Не всегда количество равно качество. Не стоит скупать все виды уходовых средств, тем более из разных линеек. Лучше выбрать минимум хороших и качественных продуктов, которые не будут перегружать вашу кожу.

2. Пренебрежение уходом за шеей.

Худа Каттан напоминает: все процедуры, которые вы делаете для лица, нужно делать и для шеи. Не стоит и забывать об области ключиц и задней поверхности шеи. Именно шея с годами выдает возраст многих женщин. А чтобы не растягивать деликатную кожу в этой области, нужно наносить средства движениями вверх.

3. Неправильная последовательность нанесения.

Неграмотное наслоение может препятствовать попаданию активных компонентов внутрь и снижению эффективности средств. Есть одно хорошее правило: сначала наносите самые легкие по консинстенции средства, а за тем более плотные. Также стоит соблюдать паузы в две-пять минут между средствами для того, чтобы они успели впитаться.

4. Растягивающие движения при нанесении продуктов. Чтобы кожа не растягивалась, нужно с ней быть очень деликатной. Крема нужно наносить безымянным пальцем (который считается самым слабым). Используйте мягкие движения и закончите легкими похлопываниями. Это улучшит кровообращение и ускорит впитывание продукта. 5. Пренебрежение SPF. Многие дамы не осознают, что 90% возрастных изменений напрямую связано с пребыванием на солнце. Секрет азиатской красоты заключается в том, чтобы прятать свое лицо от солнечных лучей. Поэтому если ежедневно наносить SPF-крем, то можно продлить свою молодость.









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