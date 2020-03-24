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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три человека в Бобруйске скончались от передозировки наркотика Комментирует Могилевский СК. Три человека в Бобруйске скончались от передозировки наркотика. Тела двоих из них, 44-летнего мужчины и 40-летней женщины, были...

Комментирует Могилевский СК. Три человека в Бобруйске скончались от передозировки наркотика. Тела двоих из них, 44-летнего мужчины и 40-летней женщины, были обнаружены в одной из квартир города. Предварительно, погибли они из-за отравления особо опасным наркотическим средством - метадоном. По словам правоохранителей, погибшие состояли на учете в диспансере как страдающие наркотической зависимостью. В этот же день только в другой квартире одного из домов Бобруйска было обнаружено тело еще одного мужчины. Предварительно, смерть также наступила от передозировки метадоном.