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Три человека в Бобруйске скончались от передозировки наркотика

24.03.2020 19:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Комментирует Могилевский СК. Три человека в Бобруйске скончались от передозировки наркотика. Тела двоих из них, 44-летнего мужчины и 40-летней женщины, были обнаружены в одной из квартир города. Предварительно, погибли они из-за отравления особо опасным наркотическим средством  -  метадоном. По словам правоохранителей, погибшие состояли на учете в  диспансере как страдающие наркотической зависимостью. В этот же день только в другой квартире одного из домов  Бобруйска было обнаружено тело еще одного мужчины. Предварительно,  смерть также наступила от передозировки метадоном.
 
 
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Комментирует Могилевский СК. Три человека в Бобруйске скончались от передозировки наркотика. Тела двоих из них, 44-летнего мужчины и 40-летней женщины, были...
 
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