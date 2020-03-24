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УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Источник материала: ОНТ
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе и финалов еврокубковых турниров.
Решающие матчи мужской Лиги чемпионов и Лиги Европы сдвинуты на неопределенный срок. Финал главного еврокубка должен был пройти 30 мая в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка». Финал Лиги Европы – 27 мая в Гданьске. Официально новые даты турниров еще не объявлены. Рабочая группа во главе с президентом УЕФА Александром Чеферином рассмотрит различные варианты, исходя из развития ситуации.
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Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе и финалов еврокубковых турниров. Решающие матчи мужской Лиги чемпионов и Лиги Европы сдвинуты на...
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