УЕФА отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Источник материала: ОНТ

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе и финалов еврокубковых турниров.

Решающие матчи мужской Лиги чемпионов и Лиги Европы сдвинуты на неопределенный срок. Финал главного еврокубка должен был пройти 30 мая в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка». Финал Лиги Европы – 27 мая в Гданьске. Официально новые даты турниров еще не объявлены. Рабочая группа во главе с президентом УЕФА Александром Чеферином рассмотрит различные варианты, исходя из развития ситуации.

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