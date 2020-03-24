На М10 пьяные бесправники на VW врезались в Renault, поменялись местами и устроили погоню с ГАИ

Источник материала: Tut.by

23 марта в Березовском районе задержали двух бесправников на VW Passat, которые сначала врезались в Renault на М10, а потом попытались скрыться от ГАИ, сообщает МВД .

Видео: МВД

Около 9.00 на дрогичинском участке трассы М10 Кобрин — Гомель Volkswagen врезался в Renault и скрылся. Неподалеку от места аварии экипаж ГАИ заметил автомобиль, который подходил под описание. Инспекторы включили проблесковые маячки и через громкоговоритель сказали водителю остановиться. Volkswagen продолжил движение.

Погоня закончилась в лесу в Березовском районе: водитель Volkswagen просто принял вправо и остановился.

За рулем автомобиля сидел 34-летний житель Белоозерска. Вместе с ним ехал пассажир. Оба были пьяны — 1,5 и 1,8 промилле — и не имели прав.

Выяснилось, что один из них врезался в Renault на трассе, а потом они поменялись местами.