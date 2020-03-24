Обязательный 14-дневный карантин вводят при въезде в Литву

Источник материала: ОНТ

Обязательный двухнедельный карантин при въезде в Литву вводят с 24 марта, сообщает МИД Беларуси на своей официальной странице в Facebook.

Тех граждан Беларуси, которые возвращаются домой по транзитному коридору через Литву, просят максимально оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве по номерам телефонов +37052662211; +37060016244 (круглосуточно).

В случае, если в период карантина закончился срок законного нахождения в Литве, а страну покинуть не удалось не по своей вине, можно оставаться в Литве до окончания карантина.

В отношении иностранных граждан в период карантина не будут приниматься решения о возвращении и меры за незаконное пребывание. Однако покинуть Литву необходимо будет сразу после завершения карантина в течение установленного периода. Об этом сообщат дополнительно.

Также нужно заполнить таблицу на сайте Департамента миграции Литвы – «Информация о том, что иностранный гражданин не смог своевременно покинуть страну» – и направить ее по электронной почте info@migracija.gov.lt. В разделе комментариев таблицы следует указать, что было предпринято для возвращения в страну проживания.

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