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Минсельхозпрод заверил, что у Беларуси достаточно собственных запасов продуктов питания

24.03.2020 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Потребность внутреннего рынка Беларуси в мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции обеспечивается в полной мере, на складах предприятий имеется достаточный запас продовольствия.

Так, по данным Минсельхозпрода, уровень самообеспечения по мясу и мясным продуктам в республике в настоящее время составляет 135,2%, по молокопродуктам 235,1%.

За январь-февраль текущего года организации Минсельхозпрода увеличили переработку молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 7,6%, скота - на 8,6%. Производство сыров выросло на 13,6%, масла – на 6%, цельномолочной продукции – на 6,6%, консервов молочных  - на 18%, мяса и субпродуктов – на 8,4%, в том числе свинины - на 13,1%, консервов мясных – на 2,6%.

"При необходимости  имеется возможность увеличить выпуск консервированной продукции в 2 раза", - отметили в ведомстве.

В Минсельхозпроде также проинформировали, что поставка продукции торговле осуществляется на основании  заключенных договоров в соответствии с их заявками. "За  январь-февраль 2020 года темп роста реализации продукции рыночным потребителям республики составил по мясу и мясопродуктам 103%, по колбасным изделиям 105%, по маслу животному 113%, цельномолочной продукции  101%", - уточнили в министерстве.

"На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядина, свинина), мясных консервов, масла животного, молочных консервов", - добавили в Минсельхозпроде.

По информации ведомства, для обеспечения возросшего спроса организации хлебопродуктов увеличили производство крупяной продукции. За январь-февраль 2020 года ее произведено 9 тыс. тонн (рост на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, или на 1,2 тыс. тонн).

"По состоянию на 24 марта 2020 года наличие мукомольно-крупяной продукции в организациях хлебопродуктов и зерновых для их производства достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года", - заявили в Минсельхозпроде.

 
 
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Потребность внутреннего рынка Беларуси в мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции обеспечивается в полной мере, на складах предприятий имеется...
 
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