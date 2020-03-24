Более трех сотен иностранцев попросили продлить сроки пребывания в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Более трех сотен иностранцев попросили продлить сроки пребывания в нашей стране.

Жители стран СНГ и дальнего зарубежья не смогли выехать из Беларуси из-за ситуации с закрытыми границами. Они обратились в МВД, чтобы продлить время пребывания в республике до 90 дней, а при необходимости и более. Застрявшим иностранцам пошли навстречу, и они смогут остаться в Беларуси.

Для того, чтобы находиться на территории нашей страны легально, каждому иностранцу, у кого заканчивается срок «безвиза», надо получить разрешение в подразделении по гражданству и миграции МВД.

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