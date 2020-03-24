ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более трех сотен иностранцев попросили продлить сроки пребывания в Беларуси

24.03.2020 18:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более трех сотен иностранцев попросили продлить сроки пребывания в Беларуси

Более трех сотен иностранцев попросили продлить сроки пребывания в нашей стране. 

Жители стран СНГ и дальнего зарубежья не смогли выехать из Беларуси из-за ситуации с закрытыми границами. Они обратились в МВД, чтобы продлить время пребывания в республике до 90 дней, а при необходимости и более. Застрявшим иностранцам пошли навстречу, и они смогут остаться в Беларуси.

Для того, чтобы находиться на территории нашей страны легально, каждому иностранцу, у кого заканчивается срок «безвиза», надо получить разрешение в подразделении по гражданству и миграции МВД. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более трех сотен иностранцев попросили продлить сроки пребывания в нашей стране.  Жители стран СНГ и дальнего зарубежья не смогли выехать из Беларуси из-за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весна готовится перейти в мощное наступление: прогноз погоды на 25 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика