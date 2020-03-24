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Когда в Минске начнут отключать воду?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Горячую воду в Минске начнут планово отключать с 11 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас составляется подробный график ремонта тепловых сетей. В этом сезоне коммунальщикам предстоит заменить десятки километров труб. Масштабные работы намечены в микрорайоне Малиновка. Здесь планируют отремонтировать трехкилометровый участок. К работам привлекут 4 подрядные организации.
Андрей Жежко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В Минске сейчас больше 2500 километров тепловых сетей. 800 из них построены недавно. Около 1000 отработали свой нормативный срок, однако ежегодный ремонт поддерживает их в хорошем состоянии.
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Новости Беларуси. Горячую воду в Минске начнут планово отключать с 11 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас составляется подробный...
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