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Сколько просят за телевизор Xiaomi с экраном почти в 100 дюймов

24.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроме новых смартфонов K30 Pro бренд Redmi компании Xiaomi представил телевизор под названием Redmi Smart TV Max. Об этом пишет FoneArena.


Диагональ экрана этого ТВ — 98 дюймов, разрешение — 4K (3840 на 2160 точек), есть поддержка HDR10. Процессором выступает Amologic T972 (12-нм). За графику отвечает Mali-G31 MP2. Все это нужно для плавной работы системы смарт-ТВ на базе Android TV с оболочкой PatchWall. Общая громкость динамиков — 16 Вт (2×8 Вт).


Производитель утверждает, что частота обновления матрицы равняется 60 Гц. Она охватывает 85% цветового пространства NTSC. В активе также три порта HDMI, один AV, два USB, один сетевой порт, один S/PDIF.

В Китае за ТВ просят около 2826 долларов. Станет ли новинка доступна в других странах, пока не сообщается.

Ниже — цены популярных у нас телевизоров от Xiaomi:

 
 
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Станет ли новинка доступна за пределами Китая, пока не сообщается.
 
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