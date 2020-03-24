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Стало известно, какая средняя зарплата была у белорусов в феврале

24.03.2020 19:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, какая средняя зарплата была у белорусов в феврале

Номинальная начисленная средняя зарплата работающих белорусов в феврале текущего года – 1119,7 руб. сообщается на сайте belstat.gov.bу.

Для сравнения – в январе 2020 года средняя зарплата была 1118,1 руб.

Как сообщили БЕЛТА в Белстате, Минск лидирует по средней зарплате работников: за февраль – 1591,6 руб. В Минской области – 1105,1 руб., Гродненской - 952,8 руб., Брестской - 961,4 руб., Гомельской - 993,4 руб., Могилевской – 921 руб., Витебской - 939,5 руб.

Самые высокие зарплаты за февраль 2020 года были у работников сферы информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – 4697,4 руб., воздушного транспорта – 2689,8 руб., производство кокса и продуктов нефтепереработки – 1805,5 руб., телекоммуникаций – 1722,8 руб.

Самую маленькую зарплату получили работники парикмахерских и салонов красоты – 565,3 руб., архивов, библиотек, музеев и других учреждений культуры – 658,7 руб.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя зарплата работающих белорусов в феврале текущего года – 1119,7 руб. сообщается на сайте belstat.gov.bу. Для сравнения – в январе 2020 года...
 
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