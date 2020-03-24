В Гродно «Неман» и «Шахтёр» сыграют седьмой матч серии Кубка Президента

Источник материала: ОНТ

Гродно «Неман» и «Шахтёр» сыграют седьмой матч серии Кубка Президента" class="one-news__figure-img">

Сегодня определится второй финалист хоккейного Кубка Президента. В Гродно «Неман» и «Шахтёр» сыграют седьмой матч серии.

Сейчас счёт — 3:3. «Неман» вернул противостояние на родной лед после того, как в шестом матче серии выиграл в Солигорске — 2:1 в овертайме. Решающий поединок начнется в 19.30. В финале победителя этой пары ждёт столичная «Юность». В прошлом сезоне «Неман» и «Юность» встречались в финале Кубок Президента. Федерация хоккея Беларуси перенесла старт финальной серии с 26-го на 27-е марта, чтобы дать хоккеистам больше времени на отдых после сложных матчей на предыдущей стадии турнира.

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