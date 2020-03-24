До -13°С и гололедица ожидаются в Беларуси в ночь на 25 марта

Ночью и утром 25 марта по востоку республики на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Местами ожидается сильный мороз -11… -13°С.

Завтра, 25 марта, и 26 марта будет без осадков, местами на дорогах гололедица, сообщили в «Белгидромете».

Температура минимальная ночью 25 марта -4..-10°С, местами -11..-13°С, максимальная днем +4..+10°С. 26 марта ночью -2..-8°С, местами до -10°С, днем +8..+13°С.

27 марта также осадков не ожидается. Ночью снова будет довольно заметный мороз 0..-7°С, по северо-востоку до -10°С, днем довольно тепло - +9..+15°С.