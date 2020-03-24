Горячая линия по оказанию информационной помощи пожилым людям работает на Ганцевщине

Белорусский республиканский союз молодежи организовывал работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям.
Горячая телефонная линия создана при Ганцевичском районном комитете БРСМ для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет.
На горячих линиях волонтеры ОО «БРСМ» смогут подсказать пожилым номера телефонов территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения.
Молодежная горячая линия работает ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00.
Телефон: Брестская область: 8 (0162) 21-15-91;
Ганцевичский район 8 (01646) 2-38-00
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