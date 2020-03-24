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Под Минском разобрали умные квартиры. Теперь их будут строить везде

24.03.2020 13:06 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Под Минском разобрали «умные» квартиры. Теперь их будут строить везде

«Интеллект» получили «двушки» в ситихаусах. Датчики отслеживают дым, протечку воды и незваных гостей, а голосовое управление позволяет погасить свет, запустить фильм или включить музыку. Есть также три умные розетки, камера видеонаблюдения, пульт, центр управления и две «умные» колонки «Яндекс.Станции» с Алисой.

Все «умные» квартиры выкупили всего за месяц. Высокий спрос подстегнул застройщика увеличить предложение на «умные» квартиры в Пирсе. Кроме того, жилье появится в «Новой Боровой», «Зеленой гавани» и «Депо».

«Спрос на «умные» квартиры превзошел все наши ожидания. Людям комфортнее, когда им помогают высокие технологии: оповещают, когда что-то не так, или открывают новые возможности. И все же самым важным фактором оказалась безопасность. Чаще всего, ради ощущения защищенности и выбирают интеллектуальные системы. Сейчас мы планируем расширить их применение на другие дома и кварталы. Вскоре «умные» квартиры станут частью рынка новостроек», – убеждены в «А-100 Девелопмент».

Система объединяет различные приборы в квартире, которыми можно управлять голосом, с пульта или смартфона. Датчики реагируют на подозрительную активность: открытие окон или дверей, когда хозяев нет дома. При угрозе система начнет сигналить и слать сообщения на смартфон. С него можно подключиться к камере видеонаблюдения и получить «картинку» под разным обзором. Умные розетки в свою очередь отключат утюг или обесточат телевизор при скачке напряжения или коротком замыкании.

*партнерский материал

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Белорусы раскупили первые умные квартиры от застройщика. Их построили и укомплектовали в загородном квартале Пирс . Проект реализован А-100 Девелопмент совместно с...
 
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