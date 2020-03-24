Разовый тариф и почасовая оплата. В Беларуси меняются правила оплаты за дороги для иностранцев

Источник материала: Tut.by

С середины декабря 2020 года водители-иностранцы смогут оплачивать проезд по платным белорусским дорогам не по километражу, а по времени. Новшество касается машин с массой не больше 3,5 тонны. Также вводится разовый тариф для тех, кто не успел оплатить дороги или сделал это частично. Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ был подписан сегодня.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Сейчас проезд по платным дорогам автомобилисты оплачивают из расчета пройденного километража. А с 15 декабря 2020 года их можно будет оплачивать за определенный период времени. Нововведение касается владельцев автомобилей массой не более 3,5 тонны, однако не сообщается, граждан каких стран это затрагивает.

Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет в любом пункте обслуживания BelToll, а также удаленно, через сайт оператора системы электронного сбора платы за проезд.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае, если автомобилист не оплатил или оплатил частично проезд по платной дороге. В такой ситуации водитель должен в течение двух часов с момента фиксации нарушения произвести оплату. Эта возможность исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.