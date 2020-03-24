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«Эти яблоки и груши уйдут в детские сады и школы». Как хозяйству «Можейково» удается обеспечить овощами и фруктами четыре района? (видео)
Источник материала: Lida.Info
В хозяйстве «Можейково» идет закупка семян овощей и фруктов. Прошлогодние плоды из стабилизационного фонда расходятся, но еще покрывают нужды госучреждений, сообщили в программе «Неделя» на
Это хозяйство – единственное в Лидском районе, которое обеспечивает овощами и фруктами и свою местность, и соседей – Ивьевский, Вороновский и Щучинский районы.
Но конкуренцию начинают составлять фермерские хозяйства. Молодой руководитель намерен побороться с ними за цену.
Михаил Марчук: «Площади под овощные культуры у нас остаются 120 гектар. Мы дальше планируем выращивать свеклу, лук, морковь и капусту и побеждать в тендерах. Наша задача – получать больше урожайность для того, чтобы себестоимость была ниже и чтобы продукция была на рынке более конкурентоспособной».
Подробнее – в видеорепортаже.
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«Эти яблоки и груши уйдут в детские сады и школы». Как хозяйству «Можейково» удается обеспечить овощами и фруктами четыре района? (видео)
В хозяйстве «Можейково» идет закупка семян овощей и фруктов. Прошлогодние плоды из стабилизационного фонда расходятся, но еще покрывают нужды госучреждений,...
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