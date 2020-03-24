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В Беларуси нарастят производство респираторов. Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси нарастят производство респираторов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 24 марта премьер-министр посетил предприятие «Изотоп» в Старобине, где сейчас устанавливается дополнительное оборудование, которое позволит увеличить выпуск этих изделий почти в два раза.
Напомним, глава государства поставил задачу наладить производство такой продукции. Это жесткое требование Президента прозвучало на недавней встрече со специалистами системы Минздрава. Срок на выполнение правительству – неделя.
Цель сегодняшней поездки премьер-министра в Солигорский район – понять, что необходимо предприятию для того, чтобы полностью закрыть потребности Беларуси в этом виде медицинских изделий.
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В Беларуси нарастят производство респираторов. Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине
Новости Беларуси. В Беларуси нарастят производство респираторов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 24 марта премьер-министр посетил предприятие «Изотоп» в...
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