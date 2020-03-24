ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси нарастят производство респираторов. Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине

24.03.2020 23:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси нарастят производство респираторов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 24 марта премьер-министр посетил предприятие «Изотоп» в Старобине, где сейчас устанавливается дополнительное оборудование, которое позволит увеличить выпуск этих изделий почти в два раза.

«Несчастные эти «намордники» не можем произвести». Президент поручил наладить выпуск респираторов в Беларуси

Напомним, глава государства поставил задачу наладить производство такой продукции. Это жесткое требование Президента прозвучало на недавней встрече со специалистами системы Минздрава. Срок на выполнение правительству – неделя.

Цель сегодняшней поездки премьер-министра в Солигорский район – понять, что необходимо предприятию для того, чтобы полностью закрыть потребности Беларуси в этом виде медицинских изделий.

В Беларуси нарастят производство респираторов. Сергей Румас посетил предприятие «Изотоп» в Старобине

Люди в материале: Сергей Румас

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси нарастят производство респираторов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. 24 марта премьер-министр посетил предприятие «Изотоп» в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начальник судей рассказал, почему белорусские рефери стали лютовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика