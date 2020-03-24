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В Минске автокран врезался в Lada с тремя малолетними детьми в салоне

24.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Троих детей доставили в больницу для осмотра после столкновения легковушки и автокрана в столице. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

Авария произошла днем 24 марта. Установлено, что 49-летний водитель МАЗа ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Жилуновича. В результате неправильно выбранной дистанции он врезался в автомобиль Lada, который остановился на запрещающий сигнал светофора.


Фото: ГАИ

В легковушке в детских удерживающих устройствах ехали трое несовершеннолетних пассажиров (двоим по 2 года и одному 11 лет). По предварительной информации, дети не пострадали. Их доставили в больницу для осмотра.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, дети не пострадали. Их доставили в больницу для осмотра.
 
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