В Минске автокран врезался в Lada с тремя малолетними детьми в салоне

Источник материала: Tut.by

Троих детей доставили в больницу для осмотра после столкновения легковушки и автокрана в столице. Об этом сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Авария произошла днем 24 марта. Установлено, что 49-летний водитель МАЗа ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Жилуновича. В результате неправильно выбранной дистанции он врезался в автомобиль Lada, который остановился на запрещающий сигнал светофора.



Фото: ГАИ

В легковушке в детских удерживающих устройствах ехали трое несовершеннолетних пассажиров (двоим по 2 года и одному 11 лет). По предварительной информации, дети не пострадали. Их доставили в больницу для осмотра.