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В Минске автокран врезался в Lada с тремя малолетними детьми в салоне
Источник материала: Tut.by
Троих детей доставили в больницу для осмотра после столкновения легковушки и автокрана в столице. Об этом
Авария произошла днем 24 марта. Установлено, что 49-летний водитель МАЗа ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Бехтерева в направлении улицы Жилуновича. В результате неправильно выбранной дистанции он врезался в автомобиль Lada, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
В легковушке в детских удерживающих устройствах ехали трое несовершеннолетних пассажиров (двоим по 2 года и одному 11 лет). По предварительной информации, дети не пострадали. Их доставили в больницу для осмотра.
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По предварительной информации, дети не пострадали. Их доставили в больницу для осмотра.
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