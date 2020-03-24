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Новое поколение - новые цены. В Минске стартовали продажи Hyundai Accent 2020 года

24.03.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря ни на что, дилеры не откладывают автомобильные премьеры 2020 года. В Минск привезли новое поколение популярного седана Hyundai Accent. Причем какое-то время он будет продаваться параллельно с нынешним. Цены стартуют с отметки 25 900 рублей.


Hyundai Accent нового поколения получил более яркий дизайн, функцию дистанционного запуска двигателя и мультимедийную систему с сервисами "Яндекс". Это основные фишки седана.

— Какое-то время оба поколения Accent будут продаваться вместе, — подчеркивают в автоцентре «ХендэАвтоГрад». — Прошлое поколение чуть дешевле, но у этих машин не такой яркий дизайн и не такой широкий список опций. Дистанционный запуск двигателя, разговор с «Алисой» — для некоторых клиентов эти опции очень важны. Поэтому пока у покупателей будет выбор из двух поколений Accent.

Как отличить новый Accent от предыдущего? Спереди — новые бампер и фальшрешетка радиатора. У топовой версии ELEGANCE еще одно отличие во внешнем виде: она теперь щеголяет полностью светодиодной передней оптикой. Также в самой богатой комплектации Hyundai Accent появились передние датчики парковки.

Сзади Accent 2020 отличается новым бампером с накладкой снизу, имитирующей аэродинамический диффузор. Также изменился рисунок задней оптики и дизайн колесных дисков. Помимо этого, лучше стала шумоизоляция задних колесных арок — там теперь устанавливаются специальные звукоизолирующие «маты».


Accent 2020 предлагается в четырех фиксированных комплектациях: Active, Active Plus, Comfort, Elegance с пакетами дополнительного оснащения.

Для комплектаций Comfort и Elegance предложена новая мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. А в пакете дополнительного оснащения Prestige появилась система «Яндекс.Авто», которая включает в себя «Яндекс.Навигатор» и голосовую помощницу «Алиса».

Еще один важный пункт в списке нового оснащения для версии Elegance с пакетом Prestige — дистанционный запуск двигателя. Это позволит зимой заранее прогревать автомобиль перед выездом, а летом — охладить салон, пока спускаетесь из офиса. К слову, дистанционный запуск впервые появился на автомобилях Hyundai.

Помимо этого, в базовом варианте оснащения появилась электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя. Хотя «база» и без того отлично оснащена: у Accent Active имеются фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система стабилизации (VSM), антипробуксовочная система TCS, система помощи при старте на подъеме HAC и другие опции.

А пакет Style позволяет оснастить Hyundai Accent кожаной отделкой салона и сидений, а также цветными вставками в элементах интерьера.


— Новое поколение Accent уже совсем не «бюджетник»: кожаный салон, обилие опций, улучшенная шумоизоляция. Это уже совсем другой уровень автомобиля — притом что техника осталась той же. Проверенные и очень надежные бензиновые моторы, совершенные 6-ступенчатые коробки передач, — отмечают в автоцентре «ХендэАвтоГрад».

Техническая часть Accent 2020 осталась без изменений: выбирать можно из двух бензиновых двигателей — 1,4л/100 л. с. и 1,6л/123 л. с., каждый из которых может сочетаться либо с 6-ступенчатой механической КП, либо с 6-диапазонным «автоматом».

Диапазон цен — от 25 900 до 35 500 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В автоцентре «ХендэАвтоГрад» начались продажи седана Hyundai Accent нового поколения.
 
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