Платные сервисы «Кинопоиск HD» и «Яндекс.Музыка» станут для белорусов бесплатными

Источник материала: Tut.by

Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD», а также сервис «Яндекс.Музыка» станут для жителей Беларуси бесплатными до конца апреля. Бонусом смогут воспользоваться те, у кого нет действующей подписки «Яндекс.Плюс». Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».



Фото: кадр из сериала «Чудотворцы»

Стать обладателем платной единой подписки на все сервисы «Яндекса» в Беларуси «Яндекс.Плюс», которая в обычное время стоит 5,49 рубля в месяц (семейная подписка — 9,59 рубля), можно бесплатно по промокоду POKAVSEDOMABY. Акция для белорусов продлится до конца апреля, то есть 45 дней.

— Сейчас многие вынужденно находятся дома, и, на наш взгляд, активности индустрии должны быть направлены на то, чтобы поддержать людей в этой нетипичной ситуации, — говорят в пресс-службе «Яндекса».

По промокоду будут бесплатно доступны более шести тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Также промокод позволяет пользоваться всеми другими возможностями «Яндекс.Плюса» в Беларуси: он дает бесплатный доступ не только к «Кинопоиску HD» и «Яндекс.Музыке», но и скидкам в «Яндекс.Такси», и другим преимуществам подписки.

На «КиноПоиск HD» можно посмотреть сериалы «Рик и Морти», «Чудотворцы», «Теория большого взрыва», «Друзья», «Хороший доктор», «Харли Квин», мультфильмы «Смешарики», «Малышарики», «Леди Баг и суперкот», а с 26 марта в онлайн-кинотеатре будут доступны сериалы: «Последний министр» и «Проект «Анна Николаевна». В последние дни подписчики сервиса активно интересуются тематической подборкой «кино про эпидемии».

Активировать промокод можно здесь . Отметим, что для жителей России похожий промокод на бесплатный доступ к «Яндекс.Плюс» заработал еще 16 марта.

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