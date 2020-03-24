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Глобальный кризис по-разному отразился на валютных рынках СНГ

24.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Курс евро, установленный Центробанком России на 25 марта, немного снизился – до значения 85,5 руб., чуть меньше 79 руб. теперь официальная стоимость доллара. За ситуацией на валютных рынках в странах СНГ продолжают следить корреспонденты телеканала «МИР 24».

Сом по отношению к доллару начинает возвращать былые позиции, передает корреспондент в Кыргызстане Майя Смехова. Сегодня Национальный банк продает один доллар за 77 сомов 60 тыйынов. Таким образом, национальная валюта за последние три дня укрепилась на 7%. В обменных пунктах города за один доллар по-прежнему дают почти 80 сомов. Кыргызстанцев не меньше продолжает волновать курс рубля.

Молдавский лей остается стабильным. По отношению к американскому доллару он удерживает позиции второй день подряд, сообщает корреспондент в Молдове Олеся Казаку. Вчера и сегодня доллар в Молдове стоил 17 леев 97 банов. По отношению к евро лей укрепляет позиции – евро подешевел на 5 банов, и сегодня стоит 19 леев 20 банов. Это на руку тем, кто снимает квартиру в Молдове. Заа аренду жилья, как правило, платят в евро.

Вне зависимости от мировых цен на нефть курс валют в Азербайджане по-прежнему не меняется, отмечает Заур Мустафаев. По данным ЦБ, сегодня доллар стоит 1 манат 70 копеек, евро – 2 маната, рубль – 2 копейки. Страна имеет достаточно золотовалютных резервов. По мнению экспертов, их хватит, чтобы удержать национальную валюту, на несколько месяцев.

После того, как Нацбанк Казахстана отпустил тенге в свободное плавание, американская валюта начала стремительно расти, напоминает Алена Забирова. Сегодня по официальному курсу доллар стоит 444,8 тенге. Уже несколько дней в обменных пунктах купить иностранную валюту невозможно.

Сегодня в Беларуси рубль почти на 0,5% укрепился к евро, на 1,5% к доллару и ослаб к российскому рублю почти на 1%., сообщает из Минска Денис Кошелев. По данным Нацбанка, евро можно купить за 2 рубля 81 копейку, доллар – за 2 рубля 59 копеек. 100 российских рублей стоят 3 белорусских рубля 29 копеек. В банках и обменниках возникла некоторая нехватка долларов. Нацбанк пояснил, что это вызвано трудностями с их доставкой из США. Белорусам посоветовали покупать доллары по безналу – как и другие валюты.

По данным Центрального банка Армении, сегодня доллар стоит 495 драмов, это на 2 драма дороже, чем вчера, передает Нона Оганесян. Подорожал и российский рубль – 6,13 драма. Зато евро подешевел на 3,3%.



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Кыргызстане сом по отношению к доллару начал возвращать былые позиции. Национальные валюты в Молдове и Азербайджане остаются стабильными.
 
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